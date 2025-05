BUSH kündigt neues Album und Tourdaten an

Am 18. Juli 2025 erscheint via earMUSIC "I Beat Loneliness", das zehnte Studio-Album von BUSH. Mit '60 Ways To Forget People' gibt die Band einen ersten Einblick in ihr kommendes Album.



BUSH, das sind Gavin Rossdale (Gesang, Gitarre), Chris Traynor (Gitarre), Corey Britz (Bass) und Nik Hughes (Schlagzeug). Produziert wurde Produziert "I Beat Loneliness" von Gavin Rossdale und Erik Ron (GODSMACK, BAD OMENS).



Gavin Rossdale kommentiert:

"Dieses Album spricht die alltäglichen Herausforderungen an, die wir alle erleben. '60 Ways To Forget People' ist eine Hommage an all die gebrachten Opfer, die Hingabe und den Fokus, den es braucht, um besser zu werden – jederzeit und in allem."



60 Ways To Forget People







https://www.youtube.com/watch?v=CXk3jX0ykf4



Ab dem 18. September bis zum 13. November 2025 zieht BUSH gemeinsam mit VOLBEAT für eine Reihe von Shows durch Europa und das Vereinigte Königreich.



BUSH ARENA TOUR MIT VOLBEAT:



18.09.25 (DK) Herning, Jyske Bank Boxen

19.09.25 (DK) Kopenhagen, Royal Arena

23.09.25 (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

24.09.25 (BE) Antwerpen, Antwerps Sportpaleis

26.09.25 (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

27.09.25 (DE) Köln, Lanxess Arena

28.09.25 (DE) Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

30.09.25 (AT) Wien, Stadthalle

01.10.25 (AT) Wien, Stadthalle

03.10.25 (CZ) Prag, O2 Universum

04.10.25 (DE) Berlin, Uber Arena

06.10.25 (DE) München, Olympiahalle

07.10.25 (DE) München, Olympiahalle

08.10.25 (DE) Frankfurt, Festhalle

10.10.25 (DE) Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

11.10.25 (DE) Hamburg, Barclays Arena

13.10.25 (PL) Warschau, Torwar

15.10.25 (FI) Tampere, Nokia Arena

17.10.25 (SE) Stockholm, Tele2 Arena

18.10.25 (NO) Oslo, Unity Arena

19.10.25 (SE) Göteborg, Scandinavium

21.10.25 (DE) Hannover, ZAG Arena

22.10.25 (NL) Rotterdam, Ahoy

23.10.25 (LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal

25.10.25 (CH) Zürich, Hallenstadion

28.10.25 (ES) Bilbao, BEC

30.10.25 (ES) Barcelona,Sant Jordi Club

31.10.25 (ES) Madrid, Vistalegre Arena

02.11.25 (FR) Paris, Zenith

05.11.25 (UK) Nottingham, Motorpoint Arena

06.11.25 (UK) Cardiff, Utilita Arena

08.11.25 (UK) Manchester, AO Arena

10.11.25 (UK) Glasgow, OVO Hydro

12.11.25 (UK) Birmingham, Utilita Arena

13.11.25 (UK) London, OVO Arena Wembley

