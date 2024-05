BRUCE DICKINSON auf

Seit dem 1. März 2024 steht mit "The Mandrake Project" das siebte Soloalbum von BRUCE DICKINSON in den Regalen. Auf ihrer Headliner Tour ist die Band auch in Europa unterwegs, die Live-Band besteht aus zwei Gitarristen – Philip Naslund und Chris Declercq – sowie dem Schlagzeuger Dave Moreno, der Bassistin Tanya O'Callaghan und Keyboard-Maestro Mistheria.



Viele der EU-Shows der "The Mandrake Project"-Tour sind bereits ausverkauft – für die restlichen gibt es zum Teil nur noch wenige Tickets. Fans sollten also schnell sein, damit sie nichts verpassen und sich ihre Karten sichern, solange das noch geht!



Hier die aktuellen Termine:



BRUCE DICKINSON - "The Mandrake Project Tour"



28. Mai – 013, Tilburg, NIEDERLANDE

29. Mai – De Oosterport, Groningen, NIEDERLANDE (AUSVERKAUFT)



01. Juni – Barba Negra, Budapest, UNGARN

03. Juni – Arenale Romane, Bucharest, RUMÄNIEN

06. Juni – Mystic Festival, Gdansk, POLEN *

05. – 08. Juni – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SCHWEDEN *

09. Juni – Rockefeller, Oslo, NORWEGEN (AUSVERKAUFT)

11. Juni – Grona Lund, Stockholm, SCHWEDEN

13. Juni – House Of Culture, Helsinki, FINNLAND (AUSVERKAUFT)

14. Juni – Noblessner Foundry, Tallinn, ESTLAND

16. Juni – Huxleys Neue Welt, Berlin, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

17. Juni – Grosse Freiheit 36, Hamburg, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

19. – 22. Juni – Copenhell, Copenhagen, DÄNEMARK *

21. Juni – Graspop Metal Meeting, Dessel, BELGIEN *

22. Juni – Summerside Festival, Grenchen, SCHWEIZ *

24. Juni – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, DEUTSCHLAND *

25. Juni – Circus Krone, München, DEUTSCHLAND (AUSVERKAUFT)

26. – 29. Juni – Resurrection Festival, Galicia, SPANIEN *

27. - 30. Juni – Hellfest, Clisson, FRANKREICH *

30. Juni – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBURG (AUSVERKAUFT)



03. Juli – Rockharz Open Air, Ballenstedt, DEUTSCHLAND * (AUSVERKAUFT)

05. Juli – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Roma, Rome, ITALIEN *

06. Juli – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALIEN *

09. Juli – Palladium, Köln, DEUTSCHLAND

11. – 14. Juli – Masters Of Rock Festival, Vizovice, TSCHECHIEN *

13. Juli – Hala, Zagreb, KROATIEN

16. Juli – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIEN

19. Juli – Kucukciftlik Park, Istanbul, TÜRKEI

21. Juli – Release, Athens, GRIECHENLAND *



* – Festivalauftritt

Quelle: cmm GmbH Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bruce dickinson the mandrake project europa tourdaten 2024