BLOOD OPERA: Album im Anmarsch

Die Horror-Metal-Gruppe BLOOD OPERA aus Kanada kündigt für den 24. Februar ihr neues Album "Songs In The Key Of Death" an. Mit 'Be My Victim' wurde schon frühzeitig ein Stück der Scheibe bekannt gegeben.





