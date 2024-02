LORD OF THE LOST und die Zukunft der Vergangenheit

LORD OF THE LOST veröffentlicht heute ein offizielles Musikvideo zu 'The Future Of A Past Life, feat. Marcus Bischoff' von der deutschen Metalcore Legende HEAVEN SHALL BURN.



Der Song stammt aus dem letzten Album "Blood And Glitter".



The Future Of A Past Life, feat. Marcus Bischoff







https://www.youtube.com/watch?v=izD_WSFQYag



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lord of the lost blood glitter the future of a past life feat marcus bischoff