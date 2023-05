BLOODLETTER: Details zum neuen Album

Am 21. Juli 2023 erscheint via Wise Blood Records das neue Album "A Different Kind Of Hell" der Thrash Metaller BLOODLETTER aus Chicago.



Das Albumcover liegt bereits vor, ebenso wie die Trackliste:



01. The Howling Dead

02. Blood Is Life

03. Bound & Ravaged

04. From Hell They Came

05. The Last Tomb

06. His Will Be Done

07. Obsidian Offering

08. To Darkness Damned

09. Lord Of Pain

10. What Lies Beneath

11. Flesh Turned To Ash



Quelle: Jan/Sure Shot Worx Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bloodletter a different kind of hell