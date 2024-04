BLEED FROM WITHIN zeigt Video zu 'Killing Time', Festivals

Freunde gepflegten Hüpfens dürfen sich über visuelle Untermalung des Liedes 'Killing Time' von "Shrine", dem letzten Longplayer der Metalcore-Schotten, freuen:

Aktuell ist man noch in den USA unterwegs, aber bald werden auch wir Europäer wieder in den Genuss der energiegeladenen Shows der Jungs zu kommen, so wie wir es auf dem SUMMER BREEZE 2023 gesehen haben. Zuerst spielt BLEED FROM WITHIN auf einigen Festivals und hier und da einen Einzelgig, danach wird man SLIPKNOT begleiten. Hier kann man mithüpfen:

12.06, CZ, Hradec Králové, Rock For People

13.06, AT, Nickelsdorf, Nova Rock

15.06, UK, Donington Park, Download Festival

20.06, BE, Dessel, Graspop

22.06, DE, Gräfenhainichen, With Full Force

24.06, DE, Bochum, Matrix

25.06, DE, Schweinfurt, Stattbahnhof

27.06, FR, Clisson, Hellfest

28.06, NL, Ysselsteyn, Jera On Air



SLIPKNOT - 'HERE COMES THE PAIN' UK/EU 2024 TOUR

w/ Special Guests - BLEED FROM WITHIN

05.12, NL, Amsterdam, Ziggo Dome

06.12, DE, Dortmund, Westfalenhalle

08.12, DE, Stuttgart, Schleyerhalle

09.12, DE, Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

11.12, CH, Zürich, Hallenstadion

12.12, FR, Paris, Accor Arena

14.12, UK, Leeds, First Direct Arena

15.12, UK, Glasgow, OVO Hydro

17.12, UK, Manchester, CO-OP Live Arena

18.12, UK, Birmingham, Utilita Arena

20.12, UK, London, O2 Arena

21.12, UK, London, O2 Arena