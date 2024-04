Man kann die Uhren danach stellen. Lips und Co. sind mit einer neuen Langrille am Start.

"One And Only" erscheint am 28. Juni über AFM Records.

Vorab gibt es mit 'Feed You Fantasy' den ersten Vorgeschmack des neuen ANVIL-Albums.

