BLACK & DAMNED covers FALCO

Die deutsche Heavy-Metal-Band BLACK & DAMNED hat ein Musikvideo zu ihrer aktuellen Single veröffentlicht: ein Cover von FALCOs legendärem Hit 'Jeanny'. Der Song erscheint zum 40-jährigen Jubiläum des Songs, der ursprünglich 1985 veröffentlicht wurde.



Gitarrist Micha Vetter erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Song:

"Damals, mit 17 Jahren, hat mich dieser Song sofort an den Eiern gepackt! Die Story und die Emotionen des Songs haben mich völlig in den Bann gezogen. Ich war schon einige Jahre FALCO-Fan, aber dieser Song hat sich direkt in mein Hirn eingebrannt! FALCO war für mich ein herausragender Künstler. Ich habe ihn nicht einfach nur als Sänger gesehen  für mich war er der Inbegriff eines echten Künstlers. 'Jeanny' war nicht nur ein Song, sondern ein Monument, das er geschaffen hatte!

Und jetzt, zum 40. Jubiläum, wollten wir diesem Song eine Hommage widmen. Natürlich sollte der Song so originalgetreu wie möglich bleiben, aber gleichzeitig eine Version werden, die nach BLACK & DAMNED klingt. Als Metal-Band musste natürlich ein kleines Gitarrensolo rein, und wir wollten, dass der Song bombastisch klingt. Deshalb haben wir ihn mit einem Orchester "groß" gemacht. Und weil für mich beim Original einfach alles perfekt war, haben wir auch unser Video so nah wie möglich am Original gestaltet  damit sich FALCO-Fans durch unser Video an die alten Zeiten erinnern können."



https://www.youtube.com/watch?v=75Eu7qUzBi4

