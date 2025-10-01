Cause Of Deaf Fest an diesem Samstag in Hamburg

An alle Nordlichter, aber natürlich auch an alle anderen Liebhaber der guten, harten Klänge:

Am Samstag, den 4. Oktober 2025 ist das Cause Of Deaf Fest wieder zurück!

Und auch diesmal gibt es einen bunten Strauß Rock-Melodien.

- Death'N'Roll von BREATHE YOUR LAST

- Occult Heavy Magick von MAJAK

- Thrash mit einer ordentlichen Prise Hardcore von CATBREATH

- Gloomy Heavy Rock von GRUSOM

- Garage Punk Boogie mit einem Touch Glam Rock von SICK FIZZ

SICK FIZZ aus Australien sind ein Nebenprojekt von Mike Foxall, dem Gitarristen von The Neptune Power Federation!

Einlass 19:30 Uhr // Beginn 20:00 Uhr // Wo: 'Bambi Galore' Hamburg





Es wird auch ein limitiertes Bundle mit Festival-Shirt geben. Stay tuned!

Schüler/Studenten/Arbeitslosenticket für 13,- //

Kontingent 12 Tickets, wenn weg, dann weg //

Vorlage des entsprechenden Ausweises am Einlass, sonst aufbezahlen!

Tickets gibt es unter diesem Link oder direkt bei Festival-Mastermind Chris in der 'Plattenkiste', Hamburg's finest adress für Tonträger! Aber auch an der Abendkasse wird es voraussichtlich noch das ein oder andere Ticket zu erstehen geben.

BE THERE OR BE SQUARE!!!