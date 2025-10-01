Neues Video von BERIEDIR
Kommentieren
01.10.2025 | 22:45
Heute wurde der Videoclip zu 'As Tight As Phantoms Hold' aus dem aktuellen Album "Liminal Spaces" der italienischen Prog-Metal-Band BERIEDIR veröffentlicht.
Heute wurde der Videoclip zu 'As Tight As Phantoms Hold' aus dem aktuellen Album "Liminal Spaces" der italienischen Prog-Metal-Band BERIEDIR veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=63Y4pOuhglw
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- beriedir liminal spaces as tight as phantoms hold
0 Kommentare