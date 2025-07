BLACKBRIAR neues Video und Tourdaten

Am 22. August 2025 erscheint via Nuclear Blast Records das Album "A Thousand Little Deaths" von BLACKBRIAR. Mit 'A Last Sigh Of Bliss' gibt es eine weitere Auskopplung.



Sängerin Zora Cock kommentiert:

"Wenn in einer warmen Sommernacht der Duft von Geißblatt an dein Schlafzimmerfenster dringt, versetzt dich dieses Lied in einen Fiebertraum. Wie eine Biene, die in Honig ertrinkt, weißt du, dass du sterben wirst, und doch sehnst du dich nach nichts mehr. Es ist ein schwüler, verführerischer und euphorischer Song mit schweren Gitarren und einem Refrain, bei dem man am liebsten barfuß in einem Spitzenkleid durch eine mondbeschienene Wiese laufen möchte."



A Last Sigh Of Bliss





https://www.youtube.com/watch?v=yJvHH4BYQyw



BLACKBRIAR - "A Thousand Little Deaths"- Headline Tour 2025

Special guests: FOREVER STILL



23.10.25 (NL) Tilburg - 013

24.10.25 (NL) Utrecht - Tivoli Vredenburg

25.10.25 (DE) Osnabrück - Westwerk

26.10.25 (BE) Kortrijk - DVG Club

28.10.25 (UK) London - The Underworld

29.10.25 (FR) Paris - Backstage by the Mill

30.10.25 (FR) Lyon - Rock n Eat

31.10.25 (ES) Portugalete - Groove

01.11.25 (ES) Barcelona - Wolf

02.11.25 (FR) Toulouse - Le Rex

04.11.25 (CH) Aarau - Kiff

05.11.25 (IT) Milan - Legend Club

07.11.25 (AT) Wien - Szene

08.11.25 (DE) Leipzig - Hellraiser

09.11.25 (PL) Warschau - Hydrozagadka

11.11.25 (DE) Berlin - Hole 44

12.11.25 (DK) Kopenhagen - Pumpehuset

13.11.25 (DE) Hamburg - Logo

14.11.25 (DE) Köln - Luxor

15.11.25 (NL) Enschede - Metropol

29.11.25 (DR) Istanbul (nur BLACKBRIAR) - IF Performance Hall Besiktas

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: blackbriar a thousand little deaths a last sigh of bliss