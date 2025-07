Gewinnspiel: Sommerverlosung - Teil 1

Okay Leute, jetzt gehen wir langsam in die Vollen!

Und sicherlich habt ihr, so wie wir, Bock auf neue Musik und cooles Merchandise, oder?

Dann haben wir genau das Richtige für euch!



Und zwar haben wir in den kommenden Wochen tolle Gewinnspiele für euch, die euch nicht nur den Sommer, sondern vor allem die Festival-Saison versüßen sollen. Den Startschuss macht ein cooles, abwechslungsreiches CD-Bündel - bestehend aus folgenden CDs:



1x OPETH // The Last Will And Testament

1x GOTTHARD // Stereo Crush

1x TAME THE ABYSS // They Live Again

1x JOANNE SHAW TAYLOR // Black & Gold

Das klingt doch ziemlich aufregend, wenn smoother Blues Rock auf Stadionhymnen und krachender Rock auf progressive Großtaten treffen!



Schreibt uns gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen und sagt uns, welche Pommesgabel-Folge (und warum) eure Liebste ist.



Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit richtig geiler, neuer Mucke!



Wir wünschen euch viel Glück!

Bitte seht von Mehrfacheinsendung ab, die entsprechend nicht mit in die Wertung kommen.