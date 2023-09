Mit "Live Now - Live In Castrop-Rauxel" ist BIWO mit quasi neuen Tönen am Start.

Das gute Stück ist auf allen gängigen Streaming Plattformen verfügbar und zeigt BIWOs hervorragende Live-Qualität.

Wer sich selbst ein Bild von dieser machen möchte, darf am 27. und 28. Oktober den Gig beim Turock Fest nicht verpassen!