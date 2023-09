FIXATION veröffentlicht neues Album:

Am 8.9.2023 veröffentlicht der norwegische Metalcore-Newcomer FIXATION das Debüt-Album "More Subtle Than Death".

Jonas war letztes Jahr bei uns im Interview und hat von der Bandgeschichte, den Leitmotiven der Band und dem neuen Album erzählt.

Das Album ist als Vinyl und CD verfügbar über den offiziellen Shop der Band.

Außerdem sind die Jungs bald auf Tour mit ANNISOKAY durch Deutschland.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Album könnt ihr schon jetzt im Musikvideo der bereits veröffentlichten Single 'Flat Earth' bekommen:

https://youtu.be/-NxPxPYAx_0?si=dBAYOiezcBuM086D