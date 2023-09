FVNERALS auf Tour

Das in Leipzig ansässige Dark-Ambient-Doom-Projekt ist noch bis Ende des Jahres mit seinem aktuellen Album "Let The Earth Be Silent" auf Tour:

09.09.2023 Lodz (PL), Summer Dying Loud

07.10.2023 Dresden, Stromwerk

14.10.2023 Nijmegen (NL), Soulcrusher, Doornroosje

07.11.2023 Prag (CZ), Bike Jesus

08.11.2023 Wien (AT), Venster99

09.11.2023 Bologna (IT), Tank

10.11.2023 Turin (IT), Fort Of Exilles

11.11.2023 Basel (CH), Czar Festival, Reithalle - Kaserne

30.12.2023 München, Fall Of Man Festival, Backstage

Bei dem Termin in Dresden werden zudem THE DEVIL'S TRADE, HERETOIR und ALCEST auf der Bühne erscheinen. Tickets sind noch ausreichend vorhanden.

Beim diesjährigen Fall Of Man Festival sind zudem BEDOUIN TEMPLE, KRINGA, CNTMPT, FYRNASK, TABULA RASA und ZMYRNA mit im Line-Up enthalten. Tickets hierfür gibts unter anderem auf der Webseite des Veranstaltungsortes.

