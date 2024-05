BIRD'S VIEW mit neuer Single

Die hessische Grunge-Rock-Band BIRD'S VIEW meldet sich mit ihrer neuen Single 'Come Back Home' zurück und kündigt für den 20. September 2024 ihr zweites Studioalbum "House of Commando" an, das über Drakkar Entertainment erscheinen wird.



Das Mastering für die Tracks hat Howie Weinberg übernommen, der unter anderem für seine Arbeiten für NIRVANA, RED HOT CHILI PEPPERS oder THE SMASHING PUMPKINS bekannt ist.



Die Band kommentiert:

" 'Come Back Home' ist der Song, der unser unglamouröses Leben auf Tour und vor allen Dingen das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, beschreibt. Die ganze Zeit muss man in Bewegung bleiben, bloß nicht anhalten, immer weiter und schneller nach vorn preschen, keine Zeit verlieren und dann hält alles wieder an. Man ist auf einmal gezwungen durchzuatmen oder Pause zu machen, was nicht immer wirklich gut klappt."



Come Back Home







https://www.youtube.com/watch?v=8TAPj19Xm8w

