SOBER TRUTH: Neue Single mitsamt Video

"Wer bin ich?", das fragen sich die Groove-Metaller SOBER TRUTH in ihrer neuen Single 'Who Am I', die ihr ab sofort auf allen Streaming-Portalen genießen könnt. Ebenso gibt es einen schicken Videoclip zur Single, den ihr weiter unten findet. Der Track ist zusätzlich der Beginn einer Reihe von Singles, die am 12. Mai mit dem Track 'Pathfinder' fortgeführt wird.

Kommende Liveshows bei denen ihr die neue Single auch auf der Bühne zu hören bekommt:

04.05.24 – HELL OVER HALEN – OPEN AIR FESTIVAL – EMSTEK

10.05.24 – THE R:O:C – AHAUS

17.05.24 – GROOVE BAR KÖLN – Support WALTARI

11.08.24 – TRAFO STATION FESTIVAL – FRECHEN

25.08.24 – BÜRRIGER KIRMES – LEVERKUSEN