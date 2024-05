FUMING MOUTH mit neuer Single

Die englische Death-Metal-Band FUMING MOUTH hat zum Start ihrer US-Tour mit AUGUST BURNS RED eine neue Single herausgebracht: 'Daylight Again'.



Sänger und Gitarrist Whelan kommentiert den neuen Track wie folgt:

"'Daylight Again' drückt aus, dass die Zukunft hell ist. Hinter den Kulissen wurde es so dunkel für die Band. So viele Freunde sind gestorben, wir hatten so viele Probleme. Es fühlte sich an, als würde es nie enden.

Der Song sollte der letzte Track auf unserem Album "Last Day Of Sun" sein, aber er passte nicht auf die Platte, also haben wir ihn in den "Tresor" gesteckt. Es fühlt sich angemessen an, dass ein Song namens "Daylight Again" endlich das Licht der Welt erblicken darf."



Daylight Again







https://www.youtube.com/watch?v=68Mub8T-kLI

