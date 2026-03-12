BIOHAZARD kündigt Europa-Tour 2026 an
BIOHAZARD hat eine ausgedehnte Europa-Tour für Sommer 2026 angekündigt. Die NY/HC-Veteranen werden dabei zahlreiche Festivals und Clubshows spielen und bringen ein starkes Supportpaket mit: Mit dabei sind unter anderem DEATH ANGEL, VIO-LENCE, SWORN ENEMY und CRO-MAGS.
Die Tour beginnt Anfang Juli und führt die Band quer durch Europa. Auch mehrere Termine in Deutschland stehen auf dem Plan. Je nach Termin werden unterschiedliche Bands aus dem Supportpaket dabei sein.
Hier die bislang bestätigten Termine:
02.07. Fajtfest, CZ
03.07. Rockharz Festival, DE
04.07. Save The Core Festival, DE
05.07. Vienna, AT
07.07. Zagreb, HR
08.07. Dornbirn, AT
09.07. Stuttgart, DE
10.07. Bospop, NL
11.07. Amsterdam, NL
12.07. Hamburg, DE
14.07. Aarhus, DK
15.07. Gothenburg, SE
16.07. Oslo, NO
17.07. Stockholm, SE
18.07. Copenhagen, DK
20.07. Gdansk, PL
21.07. Warsaw, PL
22.07. Wroclaw, PL
24.07. Ruhrpott Rodeo, DE
26.07. Budapest, HU
27.07. Sofia, BG
28.07. Novi Sad, RS
29.07. Milan, IT
30.07. Marseille, FR
31.07. Xtreme Fest, FR
01.08. Sylak Open Air, FR
02.08. Luxembourg, LU
04.08. London, UK
05.08. Southampton, UK
06.08. Manchester, UK
07.08. Bloodstock Festival, UK
