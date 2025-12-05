BINARY CREED: Neue Single
05.12.2025 | 23:03
Heute ist die neue, digitale Single 'The Ark' b/w 'Area 51' von BINARY CREED aus Schweden erschienen. Hörproben beider Stücke sind online.
https://www.youtube.com/watch?v=XVBmeJQ5AsY
https://www.youtube.com/watch?v=0ey3rxUkq3Y
