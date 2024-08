BETH HART: Hörprobe vom neuen Album und Tourdaten

Am 25. Oktober soll das neue Album "You Still Got Me" von BETH HART erscheinen. Ein Textclip zur digitalen Single 'Wonderful World' ist online. Im Herbst wird sie auch einige Konzert hierzulande geben:



16.11. Mannheim – SAP Arena

18.11. Köln – LANXESS Arena

20.11. Hannover – ZAG Arena

22.11. Berlin – Max-Schmeling-Halle

24.11. Hamburg – Barclays Arena /

05.12. Nürnberg – Kia Metropol Arena

11.12. Zwickau – Stadthalle Zickau









https://www.youtube.com/watch?v=Uawk5twha8g

Quelle: Netinfect Redakteur: Stefan Kayser Tags: beth hart you still got me wonderful world tourdaten 2024