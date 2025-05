BERIEDIR leidet unter Burnout

BERIEDIR veröffentlicht ein Musikvideo zu 'Burnout'. Es ist ein Track vom Album "Liminal Spaces", das am 10. Januar 2025 via Rockshots Records erschienen ist.



Die Band kommentiert:

" 'Burnout' ist in jeder Hinsicht eine stimmliche und instrumentale Herausforderung. Es ist der repräsentativste Track von "Liminal Spaces", bei dem jede musikalische Wahl den Inhalt des Textes widerspiegelt. Es ist schwer, beim Spielen emotional unberührt zu bleiben."



Burnout







https://www.youtube.com/watch?v=YXvhjCx_o6s

