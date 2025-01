Achtung! Korrigierte Tourdaten für UNIVERSUM25

Nochmal zur Erinnerung. Die Band muss ihre geplante Tour verschieben, einige Termine entfallen. Hier das Statement der Band (Facebook, vom 8.11.24) und die neuen Tourdaten:



Liebe Leute!

Schweren Herzens müssen wir die für Februar 2025 geplante Tour von UNIVERSUM25 um ein Jahr verschieben. Wir hatten gehofft, dass wir es hinkriegen, aber es ist schwieriger als gedacht, mit dieser Band Termine für Konzerte und Studioarbeit zu finden. Die Songs für die zweite Platte sind soweit fertig, das ist schon mal super. Was aber fehlt, ist der Feinschliff und der Mix. Das werden wir in diesem Jahr auch nicht mehr hinbekommen und deshalb wird sich auch das Erscheinen des neuen Albums verzögern. Hinzu kommt, dass die Tourdaten mit anderen Terminen unserer Hauptbands kollidieren. Die Tour zu verschieben fällt uns nicht leicht, aber es führt kein Weg daran vorbei.



Hier sind die neuen Termine:

19.02.26 Hamburg, Knust

20.02.26 Köln, Live Music Hall

21.02.26 Stuttgart, Club im Wizemann

26.02.26 Berlin, SO 36

27.02.26 Erfurt, HsD

28.02.26 Dresden, Tante Ju



Leider fallen die Konzerte in Hannover, Essen, Leipzig, Rostock, München und Frankfurt erstmal ganz weg, da könnt ihr eure Tickets natürlich zurückgeben.



Was wir anbieten können:

1.) Die Tickets für Essen sind auch für das Konzert 2026 in Köln gültig.

2.) Die Tickets für Leipzig sind auch für das Konzert 2026 in Dresden gültig.

2.) Die Tickets für Frankfurt sind für ein neues zusätzliches Konzert gültig:

08.08.2025 Aschaffenburg, Colos-Saal (M'era Luna Warm-up Show)



Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen!

Micha, Rupert, Pat, Alex & Gunnar

