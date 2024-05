Aalride Open Air 2024: Absage

Mit großem Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass die Veranstalter des Aalride Open Airs in diesem Jahr gezwungen sind, das Festival aufgrund des Location-Wegfalls absagen zu müssen. In einem Facebook-Statement heißt es wie folgt:

"In den letzten zwei Monaten habt ihr kaum etwas von uns gehört, was so kurz vorm Start untypisch ist. Das hatte seine Gründe. Zum einen lief der Vorverkauf schleppend. Da das Aalride Open Air unser Herzensprojekt war, waren wir bereit, die Verluste selbst zu tragen. Das stand von Anfang an fest. Der entscheidende Faktor ist jedoch, dass wir keinen Veranstaltungsort mehr haben. Durch eine Beschwerde wurde unsere Location gestrichen. In den letzten Monaten haben wir intensiv nach Alternativen gesucht, leider ohne Erfolg. Deshalb müssen wir das Aalride Open Air 2024 leider absagen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die sich ein Ticket vorbestellt haben, und bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren. Bitte schickt uns eure Tickets bis zum 01.07.2024 an folgende Adresse: Aalride Open Air e.V. Drosselweg 19b 26624 Südbrookmerland Legt den Tickets bitte eine Bestellnummer sowie eine IBAN oder Paypal-Adresse für die Rückerstattung bei. Wir hätten uns wirklich gefreut, dieses ambitionierte Projekt mit euch auf die Beine zu stellen. Euer Aalride Open Air Team." Wir drücken den Veranstaltern fest die Daumen und hoffen sehr, dass dieses tolle Festival sehr bald wieder an den Start gehen kann.