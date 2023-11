A LIFE DIVIDED möchte einen Engel geschickt bekommen

Vom Album "Down The Spiral Of A Soul", das am 7. Juli 2023 via AFM Records erschienen ist, gibt es heute die Auskopplung 'Send Me An Angel (REAL LIFE Cover)' zu hören und zu sehen.



https://www.youtube.com/watch?v=W0bdo8ElYQE

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: a life devided down the spiral of a soul send me an angel real life cover