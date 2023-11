PLAGUEMACE mit neuem Video

Bevor am 17. November 2023 über Napalm Records das Debütalbum "Reptilian Warlords" von PLAGUEMACE erscheint, gibt es daraus mit 'Carnivore' eine weitere Auskopplung.



Hier auch noch die "Reptilian Warlords" Trackliste:



01. Cannibalicious

02. Impenetrable Leather

03. Cavedweller's Solliloquy

04. Rhythmic Demise

05. Warcries From The Crypts

06. Among The Filth

07. Reptilian Warlords

08. Misantropical Breed

09. Ambrosia

10. Carnivore



Carnivore







https://www.youtube.com/watch?v=2LQNYOyZ5BA

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: plaguemace reptilian warlords carnivore