Zum Song 'Filth' hat die Band A KILLER'S CONFESSION ein neues Video am Start.

Das dazugehörige Album "Victim 1" erscheint am 13. September über MNRK Heavy.

Wir haben hierzu auch ein Interview mit Waylon Reavis geführt, was in wenigen Wochen veröffentlicht wird. Bleibt also am Ball.