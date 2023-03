AVATAR Tour mit VEIL OF MAYA und KASSOGTHA

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist die AVATAR-Tour in den März verschoben worden. Der ist aber auch schon fast vorbei, doch es gibt noch vier Chancen, die Band im deutschsprachigen Raum zu sehen, und zwar hier:

21.03.2023 – AT – Wien, Simm City Festsaal Zentrum Simmering

22.03.23 Theaterfabrik, München

30.03.2023 – CH – Zürich, Komplex 457

31.03.23 Substage, Karlsruhe

Bitte beachtet, dass der Gig in München von der Freiheiz-Halle in die Theaterfabrik velegt worden ist. Mit von der Partie sind noch die Djentler VEIL OF MAYA und die Avant-Metaller KASSOGTHA, ein musikalisch hochinterressantes Package also.