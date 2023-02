AVATARIUM: Video zu 'A Love Like Ours, feat. Svante Henryson (Cello)'

Von ihre letzten Studioalbum "Death, Where Is Your Sting", das im Oktober 2021 über AFM Records erschienen ist, gibt es jetzt das Video zum ersten Track 'A Love Like Ours'.



Außerdem gibt es Tourdaten, denn ab April geht AVATARIUM gemeinsam mit SWALLOW THE SUN auf Tour.



Tourdaten:

23.04.2023 FR Montpellier Secret Place

24.04.2023 FR Lyon CCO Villeurbanne

25.04.2023 IT Milano Legend Club

26.04.2023 SLO Ljubljana Orto Bar

27.04.2023 CH Luzern Schüür

28.04.2023 CH Meyrin Undertown

29.04.2023 CH Martigny Caves Du Manoir

30.04.2023 DE München Backstage (Halle)

01.05.2023 HU Budapest Dürer Kert

02.05.2023 AT Wien Viper Room

03.05.2023 CZ Prag Nova Chmelnice

04.05.2023 DE Berlin Hole44

05.05.2023 PL Gdansk Drizzly Grizzly

06.05.2023 PL Poznan U Bazyla

07.05.2023 DE Leipzig UT Connewitz



A Love Like Ours, feat. Svante Henryson (Cello)







https://www.youtube.com/watch?v=FC5vPuCDGF8

