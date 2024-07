AVANTASIA: Neues Album und Tour

Mit inzwischen neun AVANTASIA-Alben, Nummer-Eins-Chartpositionen, Goldauszeichnungen und unzähligen ausverkauften Konzerten in Europa, Asien, Australien und Nord-, sowie Lateinamerika ist Bandleader Tobias Sammet dabei wohl Deutschlands international erfolgreichster Rockmusiker seiner Generation.



Nun wird im März 2025 ein neues Kapitel einer beispiellosen Karriere aufgeschlagen: AVANTASIA wird mit dem Anfang nächsten Jahres erscheinenden zehnten Album "Here Be Dragons" auf weltweite Arenen-Tour gehen.



Tobias Sammet dazu:



"Die Festivalsaison dieses Jahr war erst der Anfang einer neuen Ära für AVANTASIA, ein Appetithappen sozusagen. Denn die eigenen Shows auf unserer Here Be Dragons-Tour sind halt nochmal was ganz Anderes; wenn wir die Leute komplett in unsere phantastische Welt entführen und sie alles andere um sich herum vergessen können. Es wird ein Erlebnis, eine aufwendige Produktion mit Spezialeffekten, größer und besser als alles, was wir früher auf die Beine gestellt haben. Nicht zu vergessen, dass wir gerade an großartiger neuer Musik arbeiten, hymnisch und episch. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Songs sich perfekt mit unseren Bandklassikern und vielleicht auch ein paar lange nicht gehörten Stücken in der Live-Setlist ergänzen werden.

Jedenfalls kann ich es gar nicht erwarten, Here Be Dragons fertigzustellen und auf die Leute loszulassen, und das Große Ganze dann auf die Straße zu bringen. Ich kann aus voller Überzeugung sagen: AVANTASIA sind wieder da!



Tourdates:

14-Mar-2025 Hamburg – Germany, Sporthalle

15-Mar-2025 Brussels – Belgium, AB Box

16-Mar-2025 Paris – France, Olympia

18-Mar-2025 Esch-sur-Alzette – Luxembourg, Rockhal

20-Mar-2025 Berlin – Germany, Columbiahalle

21-Mar-2025 Bamberg – Germany, Brose Arena

22-Mar-2025 Bochum – Germany, RuhrCongress

24-Mar-2025 London – England, The Roundhouse

26-Mar-2025 Tilburg – Netherlands, O13

28-Mar-2025 Stuttgart – Germany, Schleyerhalle

29-Mar-2025 Prague - Czech Republic, Forum Karlin

01-Apr-2025 Budapest – Hungary, Barba Negra

02-Apr-2025 Vienna – Austria, Gasometer

04-Apr-2025 Munich – Germany, Zenith

05-Apr-2025 Frankfurt am Main – Germany, Jahrhunderthalle

06-Apr-2025 Cologne – Germany, Palladium

08-Apr-2025 Milan – Italy, Alcatraz

09-Apr-2025 Zurich – Switzerland, The Hall

11-Apr-2025 Barcelona – Spain, Razzmatazz

12-Apr-2025 Madrid – Spain, Vistalegre



