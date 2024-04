ASSASSIN-Reissues im April

Im April kommen die ersten beiden ASSASSIN-Alben bei High Roller Records neu auf den Markt. Am 26.04.2024 (pünktlich zum "Keep it True"-Festival) könnt ihr "The Upcomming Terror" und "Interstellar Experience" endlich wieder auf CD und Vinyl erwerben.

Robert Gonella, der damalige ASSASSIN-Sänger, ist übrigens im Moment mit RAGING ROB unterwegs. Dort könnt ihr auch Frank Nellen hören, der auf "Interstellar Experience" schon trommelte. Geboten werden live Nummern von ASSASSIN und RAGING ROB.