ANTRISCH: Neus Album angekündigt
Kommentieren
Die deutsche Black-Metal-Band ANTRISCH wird am 27.03.2026 via AOP Records ein neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Expedition III-Renitenzpfad". Aus diesem hat die Band heute den Song 'Conquista' inklusive Lyrikvideo herausgebracht.
Die Band wurde 2020 gegründet. Ihr Name leitet sich aus einem österreichisch-bayerischen Begriff ab, der für unheimlich oder gespenstig steht. Das neue Werk knüpft an die Veröffentlichungen "Expedition I Dissonanzgrat" (EP aus 2021) und "Expedition II Die Passage" (Album aus 2023) an.
Beim neuen Werk und der dritten Expedition geht es inhaltlich um den spanischen Konquistador Lope de Aguirre. Seine Teilnahme an der Amazonasexpedition von Pedro de Ursúa nahm 1560 ein katastrophales Ende.
Die Tracklist liest sich so:
1. Conquista - Prolog
2. Hidalgo infernal - Der baskische Wolf
3. Nattern & Narren - Los Marañones I
4. Bittergrün - Los Marañones II
5. Abkehr - Non svfficit orbis
6. Verschanzt - Perleneilandterror
7. Canis lvpvm edit - Wolfsfalle | Verratener Verräter
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
27.03.2026 Kanonenfest - Brose Arena, Bamberg [ALBUMRELEASE]
08.04.2026 Munich - Backstage, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
11.04.2026 Vienna AT - Flex Café, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
07.05.2026 Hamburg - Bahnhof Pauli, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
08.05.2026 Berlin - Lido, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
09.05.2026 Leipzig - Hellraiser, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
14.05.2026 Wiesbaden - Kesselhaus, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
15.05.2026 Karlsruhe - Die Stadtmitte, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
16.05.2026 Essen - Turock, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
17.05.2026 Kassel - Goldgrube, NEW WORLD - OLD SINS TOUR with Non Est Deus
31.05.2026 Fortress Festival - Scarborough Spa [UK]
11.06.2026 Metal Frenzy Open Air - Gardelegen
27.06.2026 AAARGH Festival - Herrot/Kißleggtan & Karg
https://www.youtube.com/watch?v=zwSotnUOfPY
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- antrisch expedition iii renitzenpfad neues album conquista aop records tour 2026 expedition i dissonanzgrat expeditionen ii die passage pedro de ursua lope de aguirre amazonasexpedition
0 Kommentare