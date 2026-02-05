nicht-SLIPKNOT-Album erscheint im April
Ja, die Überschrift liest sich komisch, aber immerhin veröffentlichen hier mit Corey Taylor, Jim Root, Shawn "Clown" Crahan und Sid Wilson vier der fünf verbliebenen "OG"-Mitglieder von SLIPKNOT am 18. April ein Album - welches allerdings kein SLIPKNOT-Album ist.
"Look Outside Your Window" wurde 2008 parallel zu "All Hope Is Gone" aufgenommen und laut "Clown" soll es deutlich rockiger werden und "stärker Richtung RADIOHEAD" gehen.
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt!
"Look Outside Your Window" Trackliste:01. 11th March
02. Moth
03. Dirge
04. Christina
05. Is Real
06. Away
07. In Reverse
08. Toad
09. Juliette
10. U Can't Stop This
