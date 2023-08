ANNISOKAY mit neuer Single

ANNISOKAY hat einen weiteren Song der kommenden "Abyss Pt.1"-EP veröffentlicht: 'Throne Of The Sunset'. Mittwoch soll ein Musikvideo folgen.

Auf der EP, die am 22.09.2023 erscheint, werden folgende Tracks enthalten sein:

1. Into the Abyss

2. Human

3. Ultraviolet

4. Throne of the Sunset

5. Calamity

6. Time

Nach der Veröffentlichung geht ANNISOKAY fast den ganzen Oktober lang auf Tour:

01.10.23 CH-Aarau, Kiff

02.10.23 DE-Stuttgart, Im Wizemann

05.10.23 DE-Dresden, Tante Ju

06.10.23 DE-Berlin, Columbia Theater

07.10.23 DE-Hamburg, Gruenspan

08.10.23 DE-Hanover, Musikzentrum

10.10.23 FR-Paris, La Boule Noire

11.10.23 BE-Antwerp, Kavka

12.10.23 UK-London, The Garage

13.10.23 UK-Nottingham, Rescue Rooms

14.10.23 UK-Manchester, Rebellion

15.10.23 UK-Brighton, Chalk

17.10.23 DE-Cologne, Essigfabrik

18.10.23 DE-Frankfurt, Batschkapp

19.10.23 CZ-Prague, Storm Club

20.10.23 HU-Budapest, Barba Negra

21.10.23 PL-Krakow, Kwadrat

22.10.23 PL-Warsaw, Proxima

24.10.23 DE-Nuremberg, Hirsch

25.10.23 DE-Munich, Backstage Werk

26.10.23 DE-Munster, Sputnik Halle

27.10.23 NL-Tilburg, Hall Of Fame