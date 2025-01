ANNEKE VAN GIERSBERGEN: Neuer Song und neue EP

Die ehemalige THE GATHERING-Sängerin ANNEKE VAN GIERSBERGEN geht im März und April nicht nur auf Tour (leider nur in den Niederlanden), sondern arbeitet parallel dazu auch noch an einer EP, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden soll. Eine erste Hörkostprobe gibt es hier:

One More Nanosecond

https://www.youtube.com/watch?v=fnKGV__-RfU