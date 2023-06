ANGUS McSIX begibt sich geradewegs in die Hölle

ANGUS McSIX über "Ride to Hell": "Um die Tore der Hölle zu öffnen, müsst ihr die geheime Passphrase singen. Um herauszufinden, was die geheime Passphrase ist, hört euch Ride to Hell an! PS. Es beginnt mit 'Dub, Dub ...'"



Also los, dann wollen wir mal! Und jetzt alle: "Dub, Dub ...!!"



Ach ja, 'Ride To Hell' stammt vom Debütalbum "Angus McSix And The Sword Of Power", das seit dem 7. April 2023 erhältlich ist.



Ride To Hell







https://www.youtube.com/watch?v=2upIhtJz8Oo



