ANGRA unterschreibt bei Atomic Fire Records!

Die brasilianische Progressive-Power-Metal-Legende ANGRA gibt ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records bekannt! Die Truppe, die seit über 30 Jahren, bzw. seit 1991, eine führende Rolle im Metalzirkus spielt, ist eine der bekanntesten und beliebtesten Bands des südamerikanischen Raums und konnte im dritten Jahrzehnt ihres Bestehens mit keinem Geringeren als Fabio Lione (u.a. ATHENA XIX, ex-RHAPSODY OF FIRE, ex-VISION DIVINE) auch einen neuen Sänger an Bord begrüßen. Komplettiert wird die Band mit dem Gitarristenduo um Rafael Bittencourt (Gründungsmitglied) und Marcelo Barbosa, Bassist Felipe Andreoli sowie Bruno Valverde am Schlagzeug.



Ihr langerwartetes zehntes Studioalbum trägt den Titel "Cycles Of Pain" und wird am 03. November 2023 erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: angra cycles of pain rafael bittencourt fabio lione