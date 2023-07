AGNOSTIC FRONT: im August wieder auf Europa-Tour

Die aus New York City stammende Band hat noch eine weitere Reihe an Europaterminen angekündigt. Die Shows stehen nach wie vor im Zeichen ihrer aktuellen Platte "Get Loud" vom November 2019.



"Get Louder!-Tour" 2023



03.08.2023 PL Kraków - Klub Kwadrat

04.08.2023 SK Košice - Colloseum Club

05.08.2023 RO Râșnov - Rockstadt Extreme Fest

06.08.2023 BG Sofia - Maymunarnika

07.08.2023 HU Budapest - Dürer Kert

08.08.2023 SI Tolmin - Punk Rock Holiday *AUSVERKAUFT*

09.08.2023 CZ Jaroměř - Brutal Assault

10.08.2023 DE Mannheim - 7er Club

11.08.2023 BE Kortrijk - Alcatraz Metal Fest

12.08.2023 DE Münster - Sputnikhalle

13.08.2023 DE Aachen - Musikbunker

14.08.2023 DE Freiburg - Crash

15.08.2023 DE Oberhausen - ResonanzWerk

16.08.2023 DE Braunschweig - KufA Haus

17.08.2023 DE Jena - F-Haus

18.08.2023 DE Sulingen - Reload Festival

Quelle: Atomic Fire Records