ANGELUS APATRIDA auf Tour im April

Unter dem Tourmotto 'Riders Of The Aftermath' schicken sich die spanischen Thrasher von ANGELUS APATRIDA an, den einen oder anderen Club im April in Schutt und Asche zu legen. Als tatkräftige Unterstützung hierfür fungiert die deutsche Thrash Metal-Band BATTLECREEK.

Hier die einzelnen Dates:

03.04.2024 – Munich (DE) – Backstage

04.04.2024 – Ljubljana (SI) – Menza pri Koritu

05.04.2024 – Vienna (AT) – Escape

06.04.2024 – Poznań (PL) – 2Progi

07.04.2024 – Warsaw (PL) – Hydrozagadka

09.04.2024 – Berlin (DE) – Cassiopeia

10.04.2024 – Hamburg (DE) – Logo

11.04.2024 – Hengelo (NL) – Metropool

12.04.2024 – Haarlem (NL) – Patronaat

13.04.2024 ­– Eindhoven (NL) – Welcome to Hell

14.04.2024 – Kortrijk (BE) – DVG Club

15.04.2024 – Essen (DE) – Don’t Panic

16.04.2024 – Kassel (DE) – Goldgrube

17.04.2024 – Colmar (FR) – Grillen

18.04.2024 – Aarau (CH) – KiFF Foyer

19.04.2024 – Marseille (FR) – Molotov

20.04.2024 – Limoges (FR) – C.C.J. Lennon