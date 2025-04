AMBUSH zeigt das Böse in allen Dimensionen

Am 5. September 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Evil In All Dimensions" von AMBUSH. Mit dem Titeltrack gibt es zur Vorabsingle jetzt auch ein passendes Video.



AMBUSH über 'Evil In All Dimensions':



"Bist du jemals mit dem Schrecken aufgewacht, dass du in deinem Traum etwas Schreckliches getan hast.

Etwas so Böses, dass du dir - auch wenn es nur ein Traum war - nicht verzeihen konntest, dass du dieses Grauen in deinem Kopf überhaupt erst hervorgebracht hast? Was, wenn du plötzlich feststellst, dass dein Traum Wirklichkeit ist?"



"Evil In All Dimensions" Trackliste:



1. Evil In All Dimensions

2. Maskirovka

3. Iron Sign

4. The Night I Took Your Life

5. I Fear The Blood

6. Come Angel of Night

7. The Reaper

8. Bending The Steel

9. Heavy Metal Brethren



https://www.youtube.com/watch?v=W9_eslPQhf4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ambush evil in all dimensions