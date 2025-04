KING SATAN mit neuem Live-Video

Die finnischen Industrial-Metaller KING SATAN haben ein neues Live-Video zum Track 'The Carnivalesque Of Dark And Light, feat. Chris Eggvn' veröffentlicht. Der Track stammt vom aktuellen Album "The Devil's Evangelion", welches am 8. November 2024 über Noble Demon veröffentlicht wurde.



Frontmann und Mastermind KING ALEISTER SATAN kommentiert:

" 'The Carnivalesque Of Dark And Light' ist wahrscheinlich der energiegeladenste und absurdeste Song unseres neuen Albums, und genau deshalb wurde er sofort fester Bestandteil unserer Setliste. Er macht wirklich keinen Sinn, aber aus irgendeinem Grund scheint er beim Publikum sehr gut zu funktionieren. Und aus diesem Grund haben wir den Song bei jeder Show unserer Europatournee im Januar 2025 gefilmt und hier könnt ihr eine Zusammenstellung der besten Momente, die wir während dieser Tournee hatten, in Form des Musikvideos sehen. Eternity is now!"



The Carnivalesque Of Dark And Light (Live Music Video), feat. Chris Eggvn







https://www.youtube.com/watch?v=CbyH45ZsfKI

