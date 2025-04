Für HOLLER wird es stürmisch

Am 23. Mai 2025 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Next In Line" von HOLLER. Nach der Single 'Trust' gibt es ein neues Video zu 'Stormy'.



"Next In Line" Trackliste:



01-A Miracle

02-Stormy

03-Chandelier

04-Don't Fool Me

05-The Ocean

06-24Seven

07-Crystal Eyes

08-Trust

09-Away

10-The Leader

11-Perfect Place



Stormy







https://www.youtube.com/watch?v=_T2_tShWShc

