ALTERIUM mag es kristallklar

Am 8. März erscheint über AFM Records ALTERIUMs Debütalbum "Of War And Flames". Mit 'Crystalline' gibt es ein weiteres Video zu sehen.



Crystalline (Official Lyric Video)







https://www.youtube.com/watch?v=tyWqIbVrBDo

