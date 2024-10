ALL FOR METAL und der Tempel der Stille

Mit 'Temple Of Silence', vom Album "Gods Of Metal (Year Of The Dragon)", das am 23. August 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschienen ist, führt uns die Band mit dem heutigen neuen Video in den Tempel der Stille.



Lasst uns sehen, wie leise es dort wirklich zugeht...



Temple Of Silence







https://www.youtube.com/watch?v=Gd5d1j2hdpM

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal year of the dragon temple of silence