ALLIGATOAH 2025 live auf Tour

Es soll ja Menschen geben, die haben Anfang Dezember noch nicht alle Weihnachtsgeschenke eingetütet. Wenn ihr also noch Bedarf habt und euch und/oder eure Liebsten mit einem Konzertticket beglücken möchtet, dann empfehle ich euch die "Out Of The Office-Tour" von ALLIGATOAH. Seit Jahren setzt der Crossover-Spezialist einen immer größeren Fußabdruck auch in der deutschlandweiten Headbanger-Szene und wenn ihr Bock bekommt auf seine mit Sicherheit bisher härteste Tour, dann müsst ihr euch nur noch für eine der folgenden Locations entscheiden.



10.01.2025 – AT – Wien

11.01.2025 – DE – Dresden

16.01.2025 – DE – Leipzig

17.01.2025 – DE – Stuttgart

18.01.2025 – DE – Frankfurt

24.01.2025 – CH – Zürich

25.01.2025 – DE – München

30.01.2025 – DE – Köln

31.01.2025 – DE – Hannover

01.02.2025 – DE – Hamburg

06.02.2025 – DE – Bremen

07.02.2025 – DE – Dortmund

08.02.2025 – DE – Berlin



Wenn ihr also nicht 'So Raus' seid, dann trifft man sich vielleicht auch vor Ort. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen.