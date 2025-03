ALLEGAEON mit neuem Album

Die technischen Death-Metaller ALLEGAEON aus Colorado werden am 04.04.2025, via Metal Blade Records, ihr siebtes Studioalbum "The Ossuary Lens" veröffentlichen. Der neue Silberling kommt mit zehn Tracks daher und ist der Nachfolger von "Damnum" (2022).



Haynes zum Inhalt der neuen Platte:



"Wir haben einige klassische Allegaeon-Wissenschaftsthemen wie Chaostheorie und dunkle Materie angesprochen, aber auch introspektivere Themen wie Alkoholismus, Beziehungen, Durchhaltevermögen usw. angeschnitten."



Mit 'The Swarm' kommt die zweite Auskopplung, nach 'Driftwood', um Einblicke in das neue Album zu geben.





"The Ossuary Lens" Trackliste:



01-Refraction

02-Chaos Theory

03-Driftwood

04-Dies Irae

05-The Swarm

06-Carried by Delusion

07-Dark Matter Dynamics

08-Imperial

09-Wake Circling Above

10-Scythe







The Swarm (Official Video)



https://www.youtube.com/watch?v=B_NTyC_Tmss

Quelle: ALLEGAEON Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: allegaeon the swarm the ossuary lens