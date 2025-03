Zweiter Track von

MOONFALL veröffentlicht heute den zweiten Track des kommenden Albums "Odes To The Ritual Hills", das am 11. April via Iron Bonehead veröffentlicht wird. Der neue Song hört auf den Namen 'Ode To The Ritual Hills' und kommt auf eine ähnliche Länge wie die erste Auskopplung.

Hier reinhören:

Die Tracklist des Albums liest sich so:

1. 1560

2. Countess Carody

3. Ode To The Ritual Hills

4. Thus Spoke Satanael