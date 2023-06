ALICE COOPER lässt uns wissen, dass er Alice ist...

Leute, macht euch bereit! Das neue Album von ALICE COOPER "Road" erscheint am 25. August 2023 auf earMUSIC. Ein passendes Video dazu gibt es seit heute mit 'I'm Alice'.



Das Album wurde mit seiner aktuellen Touring-Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen - Ryan Roxie (Gitarre), Chuck Garric (Bass), Tommy Henrikson (Gitarre), Glen Sobel (Schlagzeug) und Nita Strauss (Gitarre) - mit von der Partie. Produziert wurde von seinem langjährigen Mitstreiter Bob Ezrin.



Es wird in einer Vielzahl von Formaten und limitierten Vinylfarben erhältlich sein. Passend zur Thematik des Albums enthält die Bonus-DVD/Blu-ray die komplette Live-Show von ALICE COOPERs Show auf dem Hellfest 2022 - inklusive aller Hits und selten gespielter Perlen.



Cover, Trackliste und das neue Video wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten!



I'm Alice







https://www.youtube.com/watch?v=hVxJwWgv5Gg

"Road" Trackliste (CD/2LP):



Side A:

1. I'm Alice

2. Welcome To The Show

3. All Over The World



Side B:

4. Dead Don't Dance

5. Go Away

6. White Line Frankenstein



Side C:

7. Big Boots

8. Rules Of The Road

9. The Big Goodbye



Side D:

10. Road Rats Forever

11. Baby Please Don't Go

12. 100 More Miles

13. Magic Bus



Trackliste (DVD/Blu-ray), 2022 Hellfest Show:

01. Feed My Frankenstein

02. No More Mr. Nice Guy

03. Bed Of Nails

04. Hey Stoopid

05. Fallen In Love

06. Go Man Go

07. Guitar Solo by Nita Straus

08. Roses On White Lace

09. I'm Eighteen

10. Poison

11. Billion Dollar Babies

12. The Black Widow Jam

13. Steven

14. Dead Babies

15. I Love The Dead

16. Escape

17. School's Out