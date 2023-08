ALICE COOPER: neues Lyric-Video

Das neue Album von ALICE COOPER "Road" erscheint am 25. August 2023 auf earMUSIC. Heute gibt es von earMusic ein neues Lyric-Video zum Titel 'Welcome To The Show', nachdem er uns ja schon vor einigen Tagen mit einem "normalen" Video zur Show eingeladen hat.



Der Vorhang zur Show ist geöffnet.



Welcome To The Show







https://www.youtube.com/watch?v=LMTYQBt-Lbk

