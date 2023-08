ALICE COOPER - School's out!

Das neue Album von ALICE COOPER "Road" erscheint am 25. August 2023 auf earMUSIC. In dem Bundle ist auch die DVD "Live At Hellfest 2022" enthalten, von der wir heute den immerwährenden und nie alt werdeneden Ohrwurm 'School's Out' zu sehen bekommen.



Was wäre ein ALICE COOPER-Konzert ohne diesen Hit!



School's Out - Live At Hellfest 2022







https://www.youtube.com/watch?v=rHo3y6QJPeA

Quelle: earMusic Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: alice cooper road schools out - live at hellfest 2022